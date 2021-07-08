Полпред президента в ЮФО предупредил об угрозе экологической катастрофы в Крыму

Использование изношенной очистной инфраструктуры в Крыму грозит региону экологической катастрофой. Об этом заявил полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.

Как отметил полномочный представитель в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе, состояние очистного хозяйства Крыма вызывает серьезные угрозы. Для решения проблемы необходимо срочно разработать отдельный федеральный проект по развитию водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма и включить его в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Устинов предложил и другой вариант устранения угрозы: утвердить федеральную целевую программу с соответствующим бюджетным финансированием.

«Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов», — цитирует полпреда ТАСС.

