Полпред президента в ЮФО предупредил об угрозе экологической катастрофы в Крыму
Использование изношенной очистной инфраструктуры в Крыму грозит региону экологической катастрофой. Об этом заявил полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.
Как отметил полномочный представитель в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе, состояние очистного хозяйства Крыма вызывает серьезные угрозы. Для решения проблемы необходимо срочно разработать отдельный федеральный проект по развитию водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма и включить его в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Устинов предложил и другой вариант устранения угрозы: утвердить федеральную целевую программу с соответствующим бюджетным финансированием.
«Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов», — цитирует полпреда ТАСС.
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