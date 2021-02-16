Полиция ХМАО проведёт проверку после «игры» в протестующих со школьниками

Полиция проведёт служебную проверку после «игры» учащихся и силовиков на «Уроке мужества» в одной из школ Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Ранее стало известно о проведении в нижневартовской школе №42 «Урока мужества», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В ходе мероприятия дети, выступая в качестве героев, разыграли сценку с участием полицейских.

В сети появилась видеозапись занятия, на которой школьники бросают мячи в силовиков в касках и с щитами. Затем из-за спин правоохранителей выбегают несколько человек, хватая одного из участников, который, возможно, выступал в роли «провокатора». Кроме того, силовики демонстрировали учащимся выпады с одновременным ударом дубинкой и ногой.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, по результатам проверки будет дана оценка организовавшим урок должностным лицам.

