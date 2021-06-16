Политолог оценил предвыборную программу московского отделения «Единой России»

Руководитель экспертной сети «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов прокомментировал предвыборную программу московского регионального отделения партии «Единая Россия», отметив построение работы единороссов вокруг человека. Об этом сообщает «АиФ-Москва».

Ранее мэр Москвы, член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Собянин представил программу столичного отделения партии. Главными ее приоритетами стали реальные потребности и запросы горожан.

«Московскую программу, наверное, следует рассматривать как часть общей партийной программы. Что касается регионального разреза, то, безусловно, прозвучавший в выступлении Сергея Собянина тезис о построении всей работы вокруг человека не может не вызвать одобрения», — отметил Давыдов.

Эксперт подчеркнул, что удобная для москвичей городская среда станет основой для озвученной единороссами цели превратить Москву в «лучший город земли».

Кроме того, Давыдов отметил важность создания условий для безопасной и комфортной жизни в столице, развития транспортной инфраструктуры и индустрии досуга. Также эксперт одобрил направленность программы «Единой России» на образование, развитие подрастающего поколения, создание условий для счастливого детства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыСергей СобянинЕдиная РоссияМосква
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