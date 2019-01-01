Отставку мэра Челябинска объяснили конфликтом с губернатором

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ. Мэр уходит по собственному желанию. Он руководил Челябинском с ноября 2018 года.

Депутаты городской думы приняли отставку Елистратова единогласно на экстренной сессии.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН заявил, что, наверняка, причиной ухода с поста стал конфликт с властью региона.

«Если Елистратов ушел самостоятельно, то, скорее всего, из-за отношений с губернскими властями. Либо с ним что-то случилось, но в России это менее вероятно. Вечное противостояние городских и областных властей типично для многих регионов. Есть, как правило, для этого объективные причины»,- отметил Журавлев.