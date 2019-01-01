Регионы России

Отставку мэра Челябинска объяснили конфликтом с губернатором

24 июня12:04
Наталья Шатова

Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН заявил, что в большинстве своем областные и городские власти находятся в состоянии противостояния.

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ. Мэр уходит по собственному желанию. Он руководил Челябинском с ноября 2018 года.

Депутаты городской думы приняли отставку Елистратова единогласно на экстренной сессии.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН заявил, что, наверняка, причиной ухода с поста стал конфликт с властью региона.

«Если Елистратов ушел самостоятельно, то, скорее всего, из-за отношений с губернскими властями. Либо с ним что-то случилось, но в России это менее вероятно. Вечное противостояние городских и областных властей типично для многих регионов. Есть, как правило, для этого объективные причины»,- отметил Журавлев.

Домохозяйка, которая будет управлять городом

Предположения политолога подтвердил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отмечает Ura.ru . Он впервые принял участие в сессии думы и заявил, что это работа чиновников по изменению по всему спектру проблем: от экологии до ЖКХ. Работать по принципу "как обычно", больше нельзя», – заявил Текслер.

Врио мэра назначена первый замглавы города Наталья Котова. Занимать должность временно исполняющего обязанности она будет по совмещению.

Добавим, Гордума Челябинска объявит конкурс на главу города. Выборы губернатора 8 сентября пройдут одновременно с выборами депутатов.

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ФОТО: cheladmin.ru/ru
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