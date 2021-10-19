Пойманный в Уфе волк не пережил полученные при отлове травмы
Волк, отловленный на детской площадке в Уфе, скончался от полученных травм. Об этом сообщает Минприроды Башкирии.
Ранее во вторник, 19 октября спасатели с ветеринарами на детской площадке по улице Академика Королева в Уфе выловили лесного волка. В Минприроды республики планировали отловить зверя и вывезти его в ближайший лес в Иглинском районе.
Отмечается, что волк был крупным, однако отлов проводили гуманными методами, используя специальную сетку. Несмотря на оказанную ветеринарную помощь, животное не смогли реанимировать.
Ранее о диком животном в экстренные службы сообщили жители уфимского микрорайона Сипайлово.
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