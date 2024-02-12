Похолодание сменит аномальное тепло на юге России на недели
Резкое понижение температуры воздуха и сильный ветер, как ожидается, сменят аномально тёплую погоду на юге России и Северном Кавказе на этой неделе, прогнозирует центр «Фобос».
Как передает ТАСС, похолодание придёт в регион в ближайший четверг. До этого дня температура будет превышать нормальные значения на 8-10 °C. Например, в Крыму и Краснодарском крае столбики термометров покажут плюс 15-18 градусов, местами - до 20 выше нуля.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной похолодания станет арктический воздух, который начнёт поступать на юг России с изменением движения воздушным масс. В результате, в низовьях Волги и Дона температура опустится – 3-8 °C, в Причерноморье - до – 2-7 °C. В Сочи в четверг похолодает до + 10-12 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru