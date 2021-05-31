Поездки по Петербургу станут комфортнее, благодаря новым ТПУ

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) отлично себя зарекомендовали в Москве. В связи с этим, по примеру столицы, подобные проекты будут осуществлены в Санкт-Петербурге. Главная цель заключается в разграничении транспортных и пассажирских потоков и создании максимального комфорта для пассажиров.

Ознакомиться с проектом можно будет на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице 2–5 июня. Всего предполагается построить 61 ТПУ в рамках национального проекта, размер инвестиций оценивается в 186 миллиардов рублей. Он будет реализован в самых загруженных точках города.

В первую очередь предлагается разработать проекты ТПУ для территорий возле станций метро «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Рыбацкое», «Гражданский проспект», «Парнас», «Проспект Большевиков», «Купчино» и «Старая Деревня». Сюда же войдет и станция «Шуваловский проспект», которую планируется построить в будущем.

Строительство системы транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге в рамках государственной программы позволит снизить загруженность транспортных линий. Потоки пассажиров и транспорта в местах наибольшего скопления будут разграничены.

В первую очередь, реализация проекта снизит эффекты «образования пустоты» и «маятниковой миграции». Незадействованных территорий внутри инфраструктуры Санкт-Петербурга станет намного меньше. Комплексы будут обеспечены перехватывающими парковками для стимулирования поездок на общественном транспорте.

Реализация системы многофункциональных ТПУ поможет создать новые рабочие места и позволит обеспечить жителей Северной столицы комфортным транспортным сообщением. В этих местах появятся также общественно-деловые пространства с офисами, парками и зонами отдыха.

