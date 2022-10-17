Подстанция скорой помощи в Щербинке готова на более чем на 80%

Подстанция скорой помощи в Щербинке готова на 82%, на территории ведется благоустройство, устанавливается освещение, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что подстанция рассчитана на 20 машиномест, предусмотрено отделение для мойки автомобилей.

На первом этаже здания разместится помещение амбулаторного приема с перевязочной, помещение охраны и пожарного поста, технические и бытовые помещения.

На втором этаже планируются гардеробные и кладовые, на третьем этаже - административные помещения, медицинский архив, помещение аптеки с комнатой старшего фельдшера, комната психологической разгрузки.

Также в здании предусмотрено подвальное помещение.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Скорая ПомощьСтроительство
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