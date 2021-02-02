Подозреваемые в грабеже при задержании в Тюмени отстреливались от полиции фейерверком

Двое подозреваемых в разбое при задержании отстреливались от полиции фейерверком и подожгли квартиру, сообщает ТАСС.

При попытке сбежать из квартиры на четвертом этаже через окно их задержали. До этого они ограбили два ювелирных магазина и попытались ограбить продуктовый, однако продавец применил перцовый баллончик и они убежали.

Сейчас они арестованы. Третий фигурант по делу, которого подозревают в соучастии, находится под подпиской о невыезде.

