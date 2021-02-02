Подозреваемые в грабеже при задержании в Тюмени отстреливались от полиции фейерверком
2 февраля 202109:40
Двое подозреваемых в разбое при задержании отстреливались от полиции фейерверком и подожгли квартиру, сообщает ТАСС.
При попытке сбежать из квартиры на четвертом этаже через окно их задержали. До этого они ограбили два ювелирных магазина и попытались ограбить продуктовый, однако продавец применил перцовый баллончик и они убежали.
Сейчас они арестованы. Третий фигурант по делу, которого подозревают в соучастии, находится под подпиской о невыезде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- SpaceX запустит на орбиту полностью коммерческий экипаж CrewDragon
- Водитель автобуса в Красноярске потерял сознание и врезался в ель
- Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
- В правительстве не рассматривают вопрос поддержки граждан карточками на продукты
- Роскачество заподозрило ряд приложений для очистки памяти смартфонов в шпионаже
1 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru