Подмосковный разработчик рассказал об «арктическом» беспилотнике
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SeaDrone, специально разработанный для работы в арктических условиях подольской компанией «Съёмка с воздуха», успешно прошёл испытания на Карском море, в ходе которых были проведены посадки и взлёты беспилотника с палубы ледокола на воду и обратно, передает «Радио1».
Тестирование проводили потенциальные пользователи аппарата – «Газпром недра» и «Морспасслужба». Компания «Съёмка с воздуха» на разработку этого беспилотного летательного аппарата получила грант в размере 2,5 млн рублей.
«Аппарат герметичен и может спокойно работать в морских условиях», – рассказал директор по PR и маркетингу компании «Съёмка с воздуха» Дмитрий Зубарев. Он также добавил, что разработанный ими беспилотник не боится морской соли и аномалий магнитного поля Земли, если попадёт в такую аномалию, приземлится на воду и снова взлетит.
Дрон прежде всего выполняет функцию «наблюдателя», но следит он за совершенно разными явлениями, подчеркнул Зубарев.
По его словам, беспилотник может выполнять поиск и устанавливать буи на айсбергах, переносить грузы в порт.
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