Подмосковных волонтёров обеспечат масками и антисептиками

Два предприятия обеспечат подмосковных волонтёров медицинскими масками и антисептиками. Сейчас в регионе работает оперативный штаб #МыРядом движения «Волонтёры Подмосковья», участники которого помогают людям в сложных жизненных ситуациях и тем, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщили в подмосковном министерстве инвестиций, бронницкий производитель предоставит добровольцам 20 тысяч одноразовых масок, а предприятие из Щёлково передаст им тысячу упаковок антисептиков.

Власти Московской области также наращивают объём производства защитных костюмов, сообщает «Радио 1». Так, при содействии регионального Министерства инвестиций предприятие из Ногинска получило удостоверение на выпуск 3,5 тысяч таких костюмов в сутки.

