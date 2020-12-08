Подмосковные сыры признаны одним из лучших продуктовых брендов России

Продукция подмосковных производителей сыра заняла второе место в номинации «Нас выбирают» на конкурсе «Вкусы России». Победителя в этой категории определяли посредством народного голосования.

В Московской области открыто более 100 частных сыроварен. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в 2022 году Подмосковье должно стать лидером по производству сыров в России, передаёт «Радио 1».

Власти региона поддерживают развитие сыроварен, выдавая гранты на их строительство и проводя ежегодный фестиваль, на котором сыроделы могут представить свою продукцию.

Помимо сыров, в десятку лучших продуктовых брендов в номинации «Нас выбирают» вошли «Серпуховские битки с луком» и медовая «Посадская коврижка».

