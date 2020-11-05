Подмосковная система гимнастических упражнений может стать федеральной

Система гимнастических упражнений «Маугли» из подмосковного Павловского Посада может стать федеральной.

Программа «Маугли» – это методика занятий гимнастикой, разработанная тренером и руководителем спортклуба «СпортИнтерЦентр» Александром Петровым.

В подмосковном городе побывал помощник президента Игорь Левитин, который курирует Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта. Он высоко оценил итоги работы этой спортивной программы.

Как рассказал глава городского округа Олег Соковиков, в планах – получить лицензию Минпросвещения, это позволит привлекать на ее реализацию деньги из госбюджета и тиражировать в России, приводит его слова «Радио1».

