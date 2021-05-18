Подмосковье закрепилось в лидерах по производству хлеба, сыра и овощей
Московская область сохраняет позиции на первых местах рейтинга по производству хлебобулочных изделий, сыра и овощей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами и главами муниципальных образований.
«Вместе с тем по молоку и ряду направлений нам есть к чему стремиться. Кстати, хочу сказать, что семь лет назад урожай зерновых у нас составлял около 300 тысяч тонн, а в прошлом году превысил 500 тысяч», – цитирует Воробьёва «Радио 1».
По словам главы региона, всё сопровождаемое и поддерживаемое властями должно давать результат, государственная политика нацелена именно на это.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что малый, средний и сельскохозяйственный бизнес занимаются не только развитием собственного дела, но и решением социальных вопросов.
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