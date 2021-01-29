Подмосковье назвали лидером по развитию транспортной инфраструктуры

Московская область является одним из лидеров России по развитию транспортной инфраструктуры, считает директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

По его словам, темпы развития региона за последнее десятилетие находятся на самом высоком уровне.

При этом по темпам строительства дорог регион обгоняет рост числа автомобилей, передает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости
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