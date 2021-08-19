Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»
Московская область представила уже 42 заявки на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводится министерством сельского хозяйства. Подмосковье по-прежнему занимает первое место по числу заявок.
Больше всего предложений пока поступило от городских округов Коломна и Луховицы, сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский. В общей сложности на конкурс поступило уже 620 заявок из 78 регионов Российской Федерации.
На втором месте после Подмосковья следует Ростовская область с 40 заявками, третье - у Пермского края (27 заявок). Представлены как популярные гастрономические визитные карточки, так и локальные бренды, возникшие недавно, отмечает «Радио 1».
Например, среди новел из Подмосковья, выдвинута помадка из Серпухова, дубовый кофе из Звенигорода, сорбет из Солнечногорска. Королёв познакомит со своим сырным десертом, Коломна – с берёзовым сиропом. Можно будет также познакомиться с мёдом из Раменского, пряником из Богородска.
В 2020 году от Подмосковья в рамках конкурса соревновались за признание 25 брендов. Среди победителей оказались «Сыры Московской области». Для участия необходимо подать заявку до 1 сентября. Народное голосование будет проводиться с 20 октября по 7 ноября. Вся информация представлена на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Испания отказалась принимать российские военные корабли
- Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
- США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
- Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль у Капитолия США, сдался полиции
- Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»
- AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане
- Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане
- Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку
- Напавшему на сотрудников ОМОНа в Москве уроженцу Чечни дали 5 лет колонии
- Захарова оценила возможность исключения талибов из списка террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru