Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»

Московская область представила уже 42 заявки на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводится министерством сельского хозяйства. Подмосковье по-прежнему занимает первое место по числу заявок.

Больше всего предложений пока поступило от городских округов Коломна и Луховицы, сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский. В общей сложности на конкурс поступило уже 620 заявок из 78 регионов Российской Федерации.

На втором месте после Подмосковья следует Ростовская область с 40 заявками, третье - у Пермского края (27 заявок). Представлены как популярные гастрономические визитные карточки, так и локальные бренды, возникшие недавно, отмечает «Радио 1».

Например, среди новел из Подмосковья, выдвинута помадка из Серпухова, дубовый кофе из Звенигорода, сорбет из Солнечногорска. Королёв познакомит со своим сырным десертом, Коломна – с берёзовым сиропом. Можно будет также познакомиться с мёдом из Раменского, пряником из Богородска.

В 2020 году от Подмосковья в рамках конкурса соревновались за признание 25 брендов. Среди победителей оказались «Сыры Московской области». Для участия необходимо подать заявку до 1 сентября. Народное голосование будет проводиться с 20 октября по 7 ноября. Вся информация представлена на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф.

