Подъезды к городскому вокзалу Хорошёвская достроят в октябре

Строители завершат дорожные работы близ городского вокзала Хорошёвская в октябре текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, интеграция новых железных дорог и станций метро повышает качество транспортных услуг в Москве. Сейчас строительство завершено более чем на 50%, отметил чиновник.

В свою очередь исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что по проекту построят улично-дорожную сеть длиной порядка 1 км. Также появится открытая плоскостная парковка на 118 машин и очистные сооружения. Кроме того, строители выполнят благоустройство участка площадью 8,1 тысячи «квадрата».

Все это позволит не только развивать сеть наземного пассажирского транспорта Москвы и парковочного пространства, но и улучшит транспортную доступность районов Хорошево-Мневники, Пресненский и Хорошевский.

