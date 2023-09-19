Подъезды к городскому вокзалу Хорошёвская достроят в октябре
Строители завершат дорожные работы близ городского вокзала Хорошёвская в октябре текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, интеграция новых железных дорог и станций метро повышает качество транспортных услуг в Москве. Сейчас строительство завершено более чем на 50%, отметил чиновник.
В свою очередь исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что по проекту построят улично-дорожную сеть длиной порядка 1 км. Также появится открытая плоскостная парковка на 118 машин и очистные сооружения. Кроме того, строители выполнят благоустройство участка площадью 8,1 тысячи «квадрата».
Все это позволит не только развивать сеть наземного пассажирского транспорта Москвы и парковочного пространства, но и улучшит транспортную доступность районов Хорошево-Мневники, Пресненский и Хорошевский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru