Подачу кислорода в больнице Владикавказа восстановят до 11 августа

Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне девять пациентов погибли после поломки кислородной системы, восстановят во вторник-среду. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«Подачу кислорода восстановят сегодня - завтра, там специалисты работают», — рассказал Тебиев в беседе с ТАСС.

В понедельник стало известно о гибели девяти человек в больнице скорой помощи во Владикавказе из-за порыва трубы, поставлявшей кислород больным, напоминает Газета.ру. Как отметил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, фактически произошел порыв кислородной трубы из подземного резервуара. Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая предусматривают наказание за несоблюдение техники безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БольницаСеверная Осетия
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