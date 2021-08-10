Подачу кислорода в больнице Владикавказа восстановят до 11 августа
Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне девять пациентов погибли после поломки кислородной системы, восстановят во вторник-среду. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
«Подачу кислорода восстановят сегодня - завтра, там специалисты работают», — рассказал Тебиев в беседе с ТАСС.
В понедельник стало известно о гибели девяти человек в больнице скорой помощи во Владикавказе из-за порыва трубы, поставлявшей кислород больным, напоминает Газета.ру. Как отметил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, фактически произошел порыв кислородной трубы из подземного резервуара. Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая предусматривают наказание за несоблюдение техники безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Подачу кислорода в больнице Владикавказа восстановят до 11 августа
- Правительство не поддержало повышение планки налога на роскошные автомобили
- Курс доллара на Мосбирже вырос до 73,7 рубля
- Учения России, Таджикистана и Узбекистана завершились у границы с Афганистаном
- Семья антипрививочников в Португалии умерла от COVID-19
- Следователи в Иркутской области завели дело по факту истязания воспитанников интерната
- Все допинг-пробы россиян на Олимпиаде в Токио оказались отрицательными
- Аналитик назвал главную цель военной разведки Украины
- Генерал Москаль заявил, что «трусоватый» Зеленский не решится на встречу с Путиным
- Киев: Франция и Германия боятся военной помощи Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru