Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение сотрудника автосервиса

Двух районных депутатов из Владимирской области задержали за избиение работника автосервиса. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, против депутатов совета народных депутатов Собинского муниципального округа 1984 и 1988 года рождения и экс-кандидата в депутаты 1988 г.р. расследуют уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и используемых в качестве оружия предметов. По данным СК, в октябре 2022 года подозреваемые приехали в автосервис в городе Лакинске и избили потерпевшего. Мужчина получил несколько ударов по лицу и телу руками, кроме того, в него выпустили содержимое огнетушителя.

Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.

Как уточнили в Следкоме, преступление выявили в ходе расследования дела о рабском труде, по которому проходит другой депутат Собинского муниципального округа. По данным правоохранителей, в феврале 2022-октябре 2024 года подозреваемый и его подельники незаконно удерживали троих мужчин на территории автомойки, принадлежащей депутату. К потерпевшим применяли насилие и принуждали их бесплатно работать в любое время суток. Подозреваемого парламентария задержали и заключили под стражу, напоминает Ura.ru.

