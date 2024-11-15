Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение сотрудника автосервиса
Двух районных депутатов из Владимирской области задержали за избиение работника автосервиса. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, против депутатов совета народных депутатов Собинского муниципального округа 1984 и 1988 года рождения и экс-кандидата в депутаты 1988 г.р. расследуют уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и используемых в качестве оружия предметов. По данным СК, в октябре 2022 года подозреваемые приехали в автосервис в городе Лакинске и избили потерпевшего. Мужчина получил несколько ударов по лицу и телу руками, кроме того, в него выпустили содержимое огнетушителя.
Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.
Как уточнили в Следкоме, преступление выявили в ходе расследования дела о рабском труде, по которому проходит другой депутат Собинского муниципального округа. По данным правоохранителей, в феврале 2022-октябре 2024 года подозреваемый и его подельники незаконно удерживали троих мужчин на территории автомойки, принадлежащей депутату. К потерпевшим применяли насилие и принуждали их бесплатно работать в любое время суток. Подозреваемого парламентария задержали и заключили под стражу, напоминает Ura.ru.
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