Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца

Купель святого источника Николая Чудотворца сгорела при пожаре возле деревни Погребы под Ульяновском. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.

Градоначальник назвал купель одним из православных символов Симбирска-Ульяновска.

«Многие верующие приезжают сюда помолиться, набрать святой воды, провести обряд омовения. Я сам был там неоднократно», - написал Болдакин в Telegram-канале.

По словам главы Ульяновска, в ближайшее время специалисты оценят ущерб на месте ЧП и запланируют работы для восстановления купели.

Ранее в курском селе Погребки ВСУ сожгли православный храм, были уничтожены святыни, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьПожарУльяновск

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