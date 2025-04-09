Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца
Купель святого источника Николая Чудотворца сгорела при пожаре возле деревни Погребы под Ульяновском. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.
Градоначальник назвал купель одним из православных символов Симбирска-Ульяновска.
«Многие верующие приезжают сюда помолиться, набрать святой воды, провести обряд омовения. Я сам был там неоднократно», - написал Болдакин в Telegram-канале.
По словам главы Ульяновска, в ближайшее время специалисты оценят ущерб на месте ЧП и запланируют работы для восстановления купели.
Ранее в курском селе Погребки ВСУ сожгли православный храм, были уничтожены святыни, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России за 2024 год число многодетных семей выросло на 1,1%
- СМИ: Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на спецоперацию
- Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости в РФ
- В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр
- Россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней
- В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках
- Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца
- СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора
- В аэропорту Франции задержали сотрудницу МИД России
- Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru