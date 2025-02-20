Под Ростовом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили в Ростовской области. Об этом сообщило МЧС.

Отмечается, что немецкий снаряд обнаружили в хуторе Морозов.

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС... вывез взрывоопасный предмет весом 50 кг на спецполигон и уничтожил», — указали в ведомстве.

Ранее в Курской области саперы обезвредили неразорвавшуюся французскую крылатую ракету SCALP, пишет Ura.ru.

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаБомбаМЧСРостовская Область

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