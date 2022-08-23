Под Киевским шоссе заканчивается монтаж инженерных систем

В тоннеле под Киевским шоссе завершается монтаж инженерных систем. Речь идет об участке от Боровского до Киевского шоссе магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Объект готов на 82 процента, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас строители занимаются отделкой и пуско-наладочными работами.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью около девяти километров: эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (СБВ), подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловская и в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино».

Реализация проекта, по словам главы Департамента строительства, улучшит транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Заметно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.

Магистраль СБВ проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее – через Калужское шоссе до Варшавского, она связывает четыре магистрали и образует поперечную связь между районами ТиНАО. В эксплуатацию ввели два участка трассы СБВ: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ «Столбово», еще два строятся.

По словам Загрутдинова, реконструкция дорог Новой Москвы проходит так, чтобы они могли дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилым домам, деловым и офисным центрам.

