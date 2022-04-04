Почти все сайты областных и районных судов РФ не открываются

Пользователи в массовом порядке жалуются на невозможность попасть на интернет-ресурсы российских судов общей юрисдикции с доменом sudrf.ru. Он используется областными и районными судами в большинстве субъектов Российской Федерации.

Так, в пресс-службе Красноярского областного суда уточнили по запросу СМИ, что все сайты российских судов сейчас оказались в таком «состоянии недоступа». Пользователи сообщают, что при попытке зайти на какой-либо судебный ресурс в сети всплывает сообщение «доступ запрещен», а также обозначается код ошибки «403».

Позднее сайты некоторых судов РФ начали выдавать сообщение об ошибке «502». Она появляется, когда сервер, к которому пользователь подключается, выступает в роли посредника, передающего информацию от другого сервера, и получает некорректный ответ, передает «Интерфакс».

