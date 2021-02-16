Уже 78% московских дорог очищены от последствий снегопада

Москва продолжает ликвидировать последствия мощного снегопада, прошедшего в городе в конце прошлой недели. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Благодаря этому ко вторнику улично-дорожную сеть удалось очистить на 78%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На уборку снега вышли около 116 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники. В общей сложности уже перемещено или доставлено на снегосплавные пункты не менее 12 миллионов кубометров снега.

Очищать приходится не только улицы и тротуары, но и дворы, и крыши зданий. Сегодня из половины столичных дворов снег вывезен. Москвичи уже успели отметить оперативность городских служб.

«Я живу в районе Серпуховской и обычно до вуза хожу пешком, но сами знаете - зимой это бывает проблематично, все это пачкает одежду. Я не ожидал, что в Москве еще раз пройдут такие большие снегопады, как было лет пять назад. Думал, если и пройдут, то наши коммунальные службы, как обычно, уберут только центр, а на окраины уже как времени хватит. Но нет, я сегодня вышел из дома часов в 7 - 8 утра - абсолютно чисто, тротуары, проезжая часть чистая, никакой слякоти и никаких сугробов на дороге. Можно абсолютно легко пройти, даже не скользко, все посыпано везде, прослеживается действительно вот этот рост. Хочется сказать спасибо коммунальным службам Москвы, что вы растете и стараетесь для нас, простых граждан», - рассказал студент Сергей Маликов.

Свой вклад в порядок на московских улицах внесли сотрудники городских инженерных компаний. Они пришли на помощь дворникам и дорожным службам, тоже приняли участие в уборке и вывозе снега. По словам Петра Бирюкова, на полную очистку города городские власти отводят ещё не более четырёх дней.



