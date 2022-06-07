Почти 350 машино-мест выставили на торги в СЗАО Москвы
Москва выставила на аукционы более 300 машино-мест на северо-западе города, больше всего лотов представлено в Строгине – 130 объектов, в Куркине – 91, Митине – 85, Хорошево-Мневниках – 28 и еще 15 в Щукине. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
По его словам, заявки будут приниматься до конца июня и в июле, торги пройдут в эти же месяцы. Щербаков отметил, что машино-места популярны среди москвичей и инвесторов.
«В прошлом году было реализовано 6,5 тысячи парковочных мест, а в первом квартале 2022 года – 1,4 тысячи», - сказал Щербаков.
Он отметил, что в Северо-Западном округе Москвы на сегодняшний день проходят заявочные кампании по 349 парковочным местам, из них 306 находятся на многоуровневых наземных, другие 43 – на охраняемых подземных паркингах. Так, площадь лотов варьируется от 11,6 до 28,1 «квадратов».
Сообщается, что лоты будут реализовываться на открытых электронных аукционах, на торгах посредством публичного предложения и без объявления цены. Принять участие в них смогут все желающие. Для участия нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись, а также регистрация на Инвестиционном портале и электронной площадке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Пропавший в НАО замгендиректора VK погиб
- Токио не планирует выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
- Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в НАО
- «Россия берет все, что ее интересует»: в Италии признали успехи Москвы в спецоперации
- СМИ сообщили о возможной отставке губернаторов пяти регионов
- СМИ: Китай тайно строит военную базу в Камбодже
- Власти Запорожья назвали Крым законной частью России
- Токио отменил приглашение Москвы на празднование 70-летия Морских сил самообороны
- Составлен список популярных маршрутов для путешествий на День России
- СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru