Почти 350 машино-мест выставили на торги в СЗАО Москвы

Москва выставила на аукционы более 300 машино-мест на северо-западе города, больше всего лотов представлено в Строгине – 130 объектов, в Куркине – 91, Митине – 85, Хорошево-Мневниках – 28 и еще 15 в Щукине. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, заявки будут приниматься до конца июня и в июле, торги пройдут в эти же месяцы. Щербаков отметил, что машино-места популярны среди москвичей и инвесторов.

«В прошлом году было реализовано 6,5 тысячи парковочных мест, а в первом квартале 2022 года – 1,4 тысячи», - сказал Щербаков.

Он отметил, что в Северо-Западном округе Москвы на сегодняшний день проходят заявочные кампании по 349 парковочным местам, из них 306 находятся на многоуровневых наземных, другие 43 – на охраняемых подземных паркингах. Так, площадь лотов варьируется от 11,6 до 28,1 «квадратов».

Сообщается, что лоты будут реализовываться на открытых электронных аукционах, на торгах посредством публичного предложения и без объявления цены. Принять участие в них смогут все желающие. Для участия нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись, а также регистрация на Инвестиционном портале и электронной площадке.

