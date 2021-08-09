Почти 200 домов подтоплены наводнением в шести регионах РФ

В результате наводнений подтопленными остаются 190 жилых и 56 дачных домов в шести субъектах федерации. Такую информацию предоставили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Подтоплено также более 2,7 тысяч приусадебных участков, два низководных моста и 50 участков автодорог. В ликвидации последствий разгула стихии принимают участие аэромобильные группировки Сибирского, Амурского, Камчатского спасательных центров МЧС и отряда «Центроспас».

Наиболее непростая обстановка сложилась на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области. Уровень воды превысил отметку опасного явления на реке Амур в ряде районов, в частности, возле Благовещенска.

В Мазановском районе уровень рек Селемджа и Зея продолжается расти, уже превысив отметку опасного явления. Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение. Гребень паводка пройдёт по Амуру в районе села Иннокентьевка 10-12 августа.

