По «Неве» аки посуху. Какой станет в будущем открытая Путиным трасса М-11

Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург сдана в эксплуатацию: движение по ней открыл в среду сам президент Владимир Путин. На церемонии открытия трассы он сообщил, что дорога будет называться «Нева», в соответствии с результатами общественного голосования. «В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», - сказал Путин. В церемонии открытия приняли также участие помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и главы регионов.

Скоростная трасса общей протяженностью 669,8 км проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и является платным дублером трассы М-10. Общая стоимость строительства составила 520 млрд рублей, большую часть которых составили внебюджетные инвестиции. Стоимость проезда от Москвы до Питера для легковых машин в будни составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль; в выходные – две и полторы тысячи соответственно. Для грузовиков проезд стоит 2710 рублей, для автобусов - 3980; с транспондером тоже дешевле.

Цена приемлемая, но только при наличии инфраструктуры, а ее пока нет, - заявлял в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать».

Вот и Владимир Путин поручил обустроить новую трассу пунктами отдыха, питания и автозаправочными станциями: «Все должно работать по-современному», - сказал глава государства.

Вся необходимая инфраструктура появится на М-11 менее, чем за два года. Уверенность в этом выразил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он сослался при этом на опыт обустройства дороги Чита - Хабаровск:

«Вокруг не было ничего, кроме тайги, медведи ходили. Не было ни связи, ни медицинских учреждений, ни пунктов ГАИ - за два года мы это все оборудовали. Мне кажется, что М-11 мы можем оборудовать гораздо быстрее, чем за два года», - сказал Сергей Иванов.

Скоростной режим на трассе М-11 запланирован максимальный для нашей страны. Как заявлял глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, скорость на трассе будет увеличиваться до 130 км/ч на всем ее протяжении.

