Проехать по «Тройка» с 1 февраля можно на всех городских маршрутах Подмосковья

Карту «Тройка» с 1 февраля можно будет использовать для оплаты проезда на всех подмосковных городских маршрутах.

Карта будет работать в 53 городских округах и действовать на 1100 маршрутах.

К сентябрю подмосковная транспортная карта «Стрелка» сольется с «Тройкой» по функционалу, передает «Радио1».

Ранее действие карты было запущено в тестовом режиме в подмосковном городе Королеве и работала там корректно.

