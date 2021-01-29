Проехать по «Тройка» с 1 февраля можно на всех городских маршрутах Подмосковья

Карту «Тройка» с 1 февраля можно будет использовать для оплаты проезда на всех подмосковных городских маршрутах.

Карта будет работать в 53 городских округах и действовать на 1100 маршрутах.

К сентябрю подмосковная транспортная карта «Стрелка» сольется с «Тройкой» по функционалу, передает «Радио1».

Ранее действие карты было запущено в тестовом режиме в подмосковном городе Королеве и работала там корректно.

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ФОТО: Максим Блинов
ТЕГИ:Общественный ТранспортПодмосковье
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