Пилотной площадкой для цифровых профсоюзов может стать Подмосковье

Персональные данные россиян необходимо защищать от утечек и незаконного использования. А для этого в стране нужны цифровые профсоюзы. С таким предложением выступил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков. Известно, что одной из пилотных площадок проекта может стать Подмосковье. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что Москва и область является флагманами регионами с точки зрения цифровизации объёма, количества цифровых услуг и, соответственно, объёма и количества персональных данных, которые обрабатываются, сообщает «Радио 1».

Он также предположил, что цифровые профсоюзы будут работать по аналогии с европейскими службами цифровой безопасности.

И подробнее о европейском опыте «Радио 1» рассказал профессор, заведующий кафедрой информационной безопасности Факультета бизнеса и менеджмента Школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ Александр Баранов.Он отметил, что в каждой стране Евросоюза есть специальный офис по защите персональных данных.

«По функциям это министерство. И когда вы собираетесь использовать какую-то методу по сбору и хранению персональных данных, её надо согласовывать с этим офисом. Желательно, и сам способ тоже согласовать», - пояснил Баранов.