Россиянам посоветовали не открывать SMS от незнакомцев

Если на телефон пришло СМС от незнакомого отправителя или в строке «отправитель» указано некое общее название – например, «Info», – открывать такие сообщения не стоит, предупредили эксперты.

Прежде всего следует смотреть на имя отправителя в push-окне. Иногда там же видно ссылку: злоумышленники рассчитывают, что получатель случайно кликнет по ней, объяснили в «Роскачестве». Опасность подобных ссылок в СМС-сообщениях в том, что при переходе по ней можно подхватить вирус, который способен похитить персональные данные.

«Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС», - цитирует агентство «Прайм» представителя «Роскачества».

Ранее специалисты рекомендовали россиянам своевременно удалять с телефона СМС-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями, передаёт РЕН ТВ.

