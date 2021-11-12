Петербург залучает к себе ресторанный гид Michelin

Власти Санкт-Петербурга хотят, чтоб в город пришёл Красный гид «Мишлен» -наиболее влиятельный из ресторанных рейтингов. Переговоры с Michelin начал комитет по туризму Северной столицы, сообщает Forbes. Предполагается, что гид может прийти в город в ближайшие два года.

Как отметил глава комитета по туризму Сергей Корнеев, приход Michelin поможет сделать гастрономическую составляющую туристского продукта для гостей Северной Пальмиры «неотъемлемой частью программы пребывания» в городе. По оценке Корнеева, Санкт-Петербург — кулинарная столица России.

В 2019- 2020 годах местные рестораны были отмечены престижным рейтингом The World's Best Restaurants. На днях город на Неве был признан одной из мировых столиц креативной гастрономии – он вошёл в международную сеть творческих городов UNESCO в соответствующей номинации.

В октябре в Москве прошла презентация гида Michelin по столице России. Первые в истории РФ звезды получили девять московских ресторанов.

