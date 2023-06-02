Пешеходов обеспечат переходами под МЦД-2 на юге Москвы

Глава департамента строительства российской столицы Рафик Загрутдинов анонсировал открытие двух пешеходных переходов под путями второго Московского центрального диаметра. Они расположены в районе Царицыно на юге города на улицах Ереванская и Медиков.

По словам Загрутдинова, объекты необходимы для обеспечения безопасности пешеходов. Оба перехода на данный момент готовы почти на 40%. Как отметил глава департамента, потребность в таких сооружениях увеличилась с вводом МЦД с интенсивным движением пригородных электричек.

Длина тоннельного отрезка перехода на улице Медиков составит 110 метров, на Ереванской улице – 97,2 метра. Для маломобильных групп граждан предусмотрены лифты и пандусы.

Московские центральные диаметры запускаются в рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодня действуют два первых МЦД. В ближайшее время движение запустят на третьем и четвёртом диаметрах.

