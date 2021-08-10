Первый в РФ уникальный прозрачный подвесной мост появился в горах Сочи

Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями появился в горах Сочи. Его установили в районе «Розы Хутор», информирует сайт курорта. Теперь у любителей экстремальных развлечений появилась ещё одна возможность испытать свои нервы на прочность.

Мост, протяжённостью 32 метра, смонтирован на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. Гости смогут прогуляться по нему круглый год. Объект представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, которые скреплены металлическими скобами и тросами.

Как говорят создатели моста, их вдохновлял зарубежный опыт, однако в результате получился уникальный авторский вариант. В отличие от мировых аналогов, мост в Сочи – подвижный. Это позволят испытать массу ярких эмоций, при проходе по нему, отмечают организаторы.

Безопасность обеспечивает страховочное снаряжение – его обязан надеть любой желающий прогуляться. Есть также ограничения по весу и росту - на мост допускаются люди не тяжелее 100 килограммов и ростом не менее 130 сантиметров.

Таким образом, на «Роза Пик» теперь можно пройти по трем подвесным мостам.

