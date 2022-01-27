Переселение 37 тысяч участников программы реновации начнется в 2022 году
Переселение 37 тысяч участников программы реновации планируется начать в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«С момента запуска программы реновации в столице обеспечено начало переселения 70 тысяч ее участников, при этом почти 50 тысяч человек уже стали собственниками нового жилья. В текущем году запланировано начать переселение 37 тысяч москвичей», – рассказал заммэра.
По словам Бочкарева, всего с момента старта программы в столице построено 178 домов жилой площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Большая часть из них уже переданы под заселение.
Сейчас расселяются более 400 домов, после демонтажа на их месте начнется новое жилищное строительство, отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. В ее рамках около 1 миллиона москвичей переедут из старых, морально устаревших домов в новое современное жилье.
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