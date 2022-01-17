Вице-мэр Ефимов: В Москве появятся пять новых индустриальных кварталов
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии одобрил проекты комплексного развития еще пяти земельных участков общей площадью 105 га по программе «Индустриальные кварталы», сообщил его заместитель по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой — пятиэтажный гараж-стоянка. Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы», - отметил вице-мэр.
Речь идет об участках в трёх округах столицы: в Северном (участки промзон в Головинском и Тимирязевском районах), в Северо-восточном (районы Отрадное и Свиблово) и Восточном (бывшая промзона Калошино в Гольянове).
Как уточнил Ефимов, инвестиции в рамках создания пяти новых индустриальных кварталов оцениваются на уровне 220 миллиардов рублей. Появятся 22 тысячи новых рабочих мест, ежегодные поступления в бюджет составят 8 миллиардов рублей.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, новые проекты комплексного развития предусматривают строительство более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 1,2 миллиона «квадратов» – жилье (400 тысяч кв. метров – по программе реновации). Также планируется создание высокотехнологичного производства в Гольянове, гостиницы напротив Главного ботанического сада, возведение общественно-деловых построек.
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