Пассажирские перевозки на МЖД в сентябре сократились более чем на 15%

Поездами Московской железной дороги в сентябре воспользовались 56,2 миллиона пассажиров, сообщили «Радио 1» в пресс-службе перевозчика.

Этот показатель оказался ниже на 15 процентов, чем год назад.

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С начала года с вокзалов и станций МЖД отправили 402,3 миллиона пассажиров, этот показатель снизился на 29,3 процента.

В то же время по МЦК с начала года перевезли 82,8 миллиона человек.

Ранее пассажирам общественного транспорта Подмосковья напомнили, как правильно провозить своих питомцев.

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ФОТО: Пресс-служба Правительства Москвы
ТЕГИ:ПоездМЖДМЦК
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