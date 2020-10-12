Пассажирские перевозки на МЖД в сентябре сократились более чем на 15%

С начала года с вокзалов и станций МЖД отправили 402,3 миллиона пассажиров, этот показатель снизился на 29,3 процента.

В то же время по МЦК с начала года перевезли 82,8 миллиона человек.

Ранее пассажирам общественного транспорта Подмосковья напомнили, как правильно провозить своих питомцев.

