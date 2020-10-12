Пассажирские перевозки на МЖД в сентябре сократились более чем на 15%
Поездами Московской железной дороги в сентябре воспользовались 56,2 миллиона пассажиров, сообщили «Радио 1» в пресс-службе перевозчика.
Этот показатель оказался ниже на 15 процентов, чем год назад.
С начала года с вокзалов и станций МЖД отправили 402,3 миллиона пассажиров, этот показатель снизился на 29,3 процента.
В то же время по МЦК с начала года перевезли 82,8 миллиона человек.
Ранее пассажирам общественного транспорта Подмосковья напомнили, как правильно провозить своих питомцев.
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