Паслер прослезился и попросил прощения на представлении врио главы Оренбуржья
Экс-губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении временно исполняющего обязанности главы региона Евгения Солнцева прослезился и попросил прощения. Трансляция мероприятия велась на странице правительства области в соцсети «ВКонтакте».
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Евгения Солнцева правительству Оренбургской области в пятницу.
На мероприятии Паслер рассказал о сделанном за шесть лет его работы, поблагодарил жителей региона за труд и поддержку. Экс-губернатор, запнувшись и справляясь со слезами, эмоционально попросил прощения «у всех, кого обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать».
«Но искренне верю, что Евгений Александрович доделает... И регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать», - подчеркнул Паслер.
Ранее бывший губернатор Оренбургской области был назначен временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru