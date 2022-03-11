Парк «Кусково» получит новый облик

Парк «Кусково» будет приведен в порядок до конца этого года. На его территории обновят старые и обустроят новые детские площадки в сказочном стиле. Озеленители высадят редкие и исчезающие виды растений, а специальные службы займутся очисткой шести водоемов, канала Большого дворцового пруда и реконструкцией «Горбатого моста».

Как уточнили в мэрии, работы не затронут музейную часть усадьбы «Кусково». Все новые зоны для активного отдыха расположатся вне границ особо охраняемой природной территории. Внутри исторической части парка существующая инфраструктура будет приведена в порядок и, при необходимости, отремонтирована.

По проекту, в зоне музея-усадьбы «Кусково» все исторические планировочные и ландшафтные элементы парка будут подчеркнуты дорожками с покрытием из гранитного гравия и исторического мощения натуральным камнем. Вдоль тропинок дизайнеры облагородят и придадут формы кустарникам. Берега прудов укрепят, их донья очистят от ила и высадят в них очищающие воду декоративные растения. Рядом с Большим прудом откроют ресторанный дворик с павильонами в стиле русского деревянного зодчества.

На входах в парк «Кусково» появятся павильоны с обустроенными объектами социального значения: кафе, постами охраны, туалетами, комнатами матери и ребенка, пунктами велопроката. Существующий стадион «Фрезер» переформатируют в многофункциональную зону для занятий различными видами спорта и спортивными развлечениями.

