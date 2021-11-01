Парк киноприключений «Мастер Панин» могут закрыть за проведение шоу в нерабочие дни

Парк киноприключений «Мастер Панин» на западе Москвы может получить штраф и приостановить деятельность из-за проведения массового мероприятия в период нерабочих дней. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что на территории парка "Мастер Панин" проходило массовое мероприятие — "Гонки на выживание и империя трюков". В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено», — рассказал Романов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Главный инспектор ОАТИ добавил, что зрители шоу находились на трибунах без средств индивидуальной защиты и грубо нарушали требования по соблюдению социального дистанцирования.

В связи с выявленными нарушениями предприятие могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а при установлении факта причинения вреда здоровью человека компании грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На фоне заболеваемости коронавирусом в Москве с 28 октября по 7 ноября ввели ряд ограничительных мер. В частности, в столице объявлены нерабочие дни, вузы и средние профессиональные учебные перешли на дистанционный режим. Должны приостановить работу все организации и предприятия за исключением продовольственных и продающих товары первой необходимости магазинов, а также аптек.

