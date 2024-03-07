Отделочные работы начались в здании школы в столичном районе Богородское
В Москве строители перешли к отделочным работам в здании новой школы в районе Богородское. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Ведется монтаж инженерных систем, утепление фасадов», – уточнил он.
Площадь нового образовательного учреждения на 600 мест составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрено несколько входных групп для учащихся начальной школы, школьников средних классов и старшеклассников.
В новой школе будет два актовых зала, класс робототехники, а также классы с современными инженерными и медицинскими лабораторно–исследовательскими комплексами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru