Отделочные работы начались в здании школы в столичном районе Богородское

В Москве строители перешли к отделочным работам в здании новой школы в районе Богородское. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Ведется монтаж инженерных систем, утепление фасадов», – уточнил он.

Площадь нового образовательного учреждения на 600 мест составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрено несколько входных групп для учащихся начальной школы, школьников средних классов и старшеклассников.

В новой школе будет два актовых зала, класс робототехники, а также классы с современными инженерными и медицинскими лабораторно–исследовательскими комплексами.

