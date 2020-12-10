Организатор блэкаута Крыма приговорен к 19 годам колонии в России

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ, передает ТАСС.

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Защита Ислямова намерена обжаловать приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека. Сам бывший вице-премьер свою вину в организации энергетической блокады полуострова не признает.

Лидер запрещенной в России террористической организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов неоднократно обещал помешать строительству Крымского моста, а также высказывался относительно морской блокады всего полуострова.

Ранее сенаторы и депутаты в эфире НСН высмеяли заявление Ленура Ислямова о грядущей блокаде Крымского моста.

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ФОТО: НСН
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