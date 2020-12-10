Организатор блэкаута Крыма приговорен к 19 годам колонии в России

Защита Ислямова намерена обжаловать приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека. Сам бывший вице-премьер свою вину в организации энергетической блокады полуострова не признает.

Лидер запрещенной в России террористической организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов неоднократно обещал помешать строительству Крымского моста, а также высказывался относительно морской блокады всего полуострова.

Ранее сенаторы и депутаты в эфире НСН высмеяли заявление Ленура Ислямова о грядущей блокаде Крымского моста.

