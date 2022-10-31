Опрос: Комфортом своих городов довольны 85% россиян
Комфортностью своих городов довольны 85% россиян. Такие данные были получены во время проведения общероссийского исследования, где основной акцент был сделан на наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности.
«Опросы показывают, что москвичи лучше всего обеспечены детскими и транспортными сервисами, продуктами, бытовыми и lifestyle-сервисами», - отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Не хватает москвичам, по данным опроса, скверов, парков, МФЦ, поликлиник, больниц, спортплощадок в зоне шаговой доступности. Михайленко отмечает, что эти объекты добавляют ценности жилью. Отмечают дефицит жители столицы в объектах, которые позволяли бы им экономить деньги. В частности, в шаговой доступности не хватает мастерских по ремонту и пошиву одежды, рынков, детских кружков.
Что касается других российских городов, то количество значимых объектов в зоне пешей доступности там ниже, чем в Москве.
«Дефицитную категорию составляют хозяйственно-бытовые, спортивные и рекреационные объекты и сервисы», - отметил Михайленко.
Частично обеспечены города детской и медицинской инфраструктурой.
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