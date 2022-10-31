Опрос: Комфортом своих городов довольны 85% россиян

Комфортностью своих городов довольны 85% россиян. Такие данные были получены во время проведения общероссийского исследования, где основной акцент был сделан на наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности.

«Опросы показывают, что москвичи лучше всего обеспечены детскими и транспортными сервисами, продуктами, бытовыми и lifestyle-сервисами», - отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Не хватает москвичам, по данным опроса, скверов, парков, МФЦ, поликлиник, больниц, спортплощадок в зоне шаговой доступности. Михайленко отмечает, что эти объекты добавляют ценности жилью. Отмечают дефицит жители столицы в объектах, которые позволяли бы им экономить деньги. В частности, в шаговой доступности не хватает мастерских по ремонту и пошиву одежды, рынков, детских кружков.

Что касается других российских городов, то количество значимых объектов в зоне пешей доступности там ниже, чем в Москве.

«Дефицитную категорию составляют хозяйственно-бытовые, спортивные и рекреационные объекты и сервисы», - отметил Михайленко.

Частично обеспечены города детской и медицинской инфраструктурой.



