Операция «Ё»: Жителям Подмосковья пригрозили штрафами за рубку ёлок

Сотрудники «Мособллеса» вместе с полицейскими, сотрудниками ГИБДД и других правоохранительных органов, а также лесными инспекторами и общественниками с 14 декабря переходят на усиленный режим патрулирования лесных массивов. Цель операции «Ёлочка» - предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев в преддверии Нового года.

Как рассказал начальник контрольно-ревизионного отдела Государственного казённого учреждения Московской области «Мособллес» Александр Лазарев, в последние дни года число незаконных рубок возрастает. В предпраздничную неделю 2019 года было 17 фактов таких нарушений, ущерб от вырубки молодых сосен и елей тогда превысил 100 тысяч рублей, сообщил он в эфире «Радио 1».

Проверки продлятся до 31 декабря. Власти напоминают, что за незаконную рубку деревьев предусмотрены административные штрафы на сумму от 3 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей — для юрлиц. Если ущерб от рубки превысит пять тысяч рублей, то нарушители понесут уголовную ответственность: им грозят штрафы от 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

