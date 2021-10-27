Онкоцентр в Химках станет крупнейшим в России

Новый Институт ядерной медицины, открытый в этом году в подмосковных Химках отличается уникальным медицинским оборудованием. Для лечения онкологических больных применяются самые современные, прорывные технологии. Проект воплощён в жизнь при содействии областного министерства инвестиций, промышленности и науки, а также за счёт вложений частных инвесторов.

«Мы заключили соглашение о предоставлении льгот по налогу на имущество, в рамках которых инвестором была получена экономия более чем в 250 млн рублей. Регион, в свою очередь, до 2029 года, получит около 700 млн рублей налоговых поступлений от этого проекта», – рассказала в эфире «Радио 1» руководитель регионального министерства Екатерина Зиновьева.

Новый центр предоставляют квалифицированную помощь по самым современным высокотехнологичным методикам лечения. Причём услуги можно получить и по полису обязательного медицинского страхования. Это даёт возможность пройти там лечение на безвозмездной основе жителям всей Московской области.

По словам Екатерины Зиновьевой, проект создания онкологического амбулаторно-диагностического центра предусматривает две очереди. Общий объём инвестиций превысит восемь миллиардов рублей. В онкоцентре будет создано до 300 рабочих мест.

Институт ядерной медицины в Химках станет крупнейшим в России. Его работу уже проверили в ходе личного визита спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Они высоко оценили увиденное.

