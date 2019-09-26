ОНФ подключился к детской инициативе за безопасные дороги в школы

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили безопасность дорог, расположенных рядом с образовательными учреждениями Нефтеюганска. Они оценили освещенность, пешеходные переходы, тротуары.

Общественники регионального отделения ОНФ отреагировали на видеообращение ученицы центра искусств к мэру города Сергею Дегтяреву. Оно было размещено в соцсети. Школьница пожаловалась градоначальнику, что по пути к школе искусств она «ничего не видит, спотыкается и падает» из-за отсутствия фонарей. Школьница попросила мэра поставить рядом с учебным учреждением хотя бы один фонарь.

Активисты ОНФ выяснили, что отсутствие освещения – это лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются ученики школы, говорится на сайте ОНФ. Другой стало отсутствие тротуаров.

Результаты поверки с перечнем нарушений общественники направили в Прокуратуру, они также призвали главу Нефтеюганска привести дороги перед школами в соответствие госстандарту и обеспечить хорошее освещение тротуаров.

