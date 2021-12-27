Около 3,5 тысяч человек будут обеспечивать охрану порядка в новогоднюю ночь на улицах столицы

Культурно-массовые мероприятия по празднованию Нового года и Рождества в Москве будут проходить в особом режиме. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте столичного мэра.

Поддерживать безопасность на городских улицах в новогоднюю ночь будут около 3,5 тысячи человек, среди них 2 тысячи полицейских и 1,5 тысячи росгвардейцев. С 1 января по 9 января 2022 года за безопасность будут отвечать 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

При этом жители города во время новогодних каникул смогут посетить множество праздничных мероприятий. Катки и спортивные площадки города будут работать с 11 до 21 по будням и с 10 до 22 часов в выходные.

«С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на 27 площадках города запланировано проведение торговой ярмарки-фестиваля «Путешествие в Рождество», на которой предусмотрены новогодняя торговля, работа каруселей, установка ледовых катков», - указано в публикации.



Кроме того, с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в Гостином Дворе будет организовано около 40 детских представлений. В храме Христа Спасителя в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет 68 детских спектаклей. В «Манеже» с 3 по 18 января 2022 года будет размещаться выставка «Фанерон. Город мечты», посвященная городу будущего. Посетителей ждут инсталляции, музыка и интерактивы.

Однако из-за пандемийных ограничений количество зрителей каждого представления не должно превышать 70% от возможного числа посетителей на этой площадке. Кроме того, для доступа будет необходим QR-код о вакцинации.

