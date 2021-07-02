Около 14 млн пользователей зарегистрировались на портале mos.ru

Сервисами портала mos.ru в 2020 году воспользовались свыше 340 миллионов раз. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

По её словам, сейчас на портале уже около 14 млн зарегистрированных пользователей, которые с момента запуска электронных услуг в Москве в 2011 году воспользовались ими более двух миллиардов раз.

Сергунина отметила, что в прошлом году были запущены более 20 новых электронных услуг и сервисов из всех сфер бытовой, общественной и деловой жизни, а их общее количество на данный момент уже более 380.

«Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов - от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга», - сказала заммэра.

В департаменте рассказали, что только в 2020 году при оказании госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов справок или других документов, так как учреждения получили их самостоятельно посредством электронного взаимодействия.

Сергунина добавила, что власти хотят сделать Москву «удобным, современным, безопасным и дружелюбным мегаполисом для каждого», а постоянное совершенствование цифровой среды позволяют внедрять новые, ценностные сервисы, делающие столицу «ещё более открытой для жителей».

