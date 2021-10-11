Обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников промышленности ввели на Алтае

Обязательную вакцинацию ввели в Республике Алтай для сотрудников промышленных производств и организаторов массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Леонид Щучинов.

Отмечается, что мера введена «в связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди населения».

Сделать прививку обязаны работники пищевой, сельскохозяйственной промышленности, транспортной инфраструктуры, а также организаторы массовых физкультурных и спортивных мероприятий, отмечает RT.

Ранее обязательную вакцинацию для ряда категорий населения ввели в Приморье, напоминает телеканал «360». В частности, прививку обязаны сделать сотрудники сфер услуг, образования, ЖКХ, здравоохранения, культуры, сервиса, питания, государственные и муниципальные служащие.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Республика Алтай.ВакцинацияКоронавирус
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