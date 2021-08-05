Общественники обсудили с кандидатами в депутаты МГД тему онлайн-голосования

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и эксперты в ходе встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам рассказали о принципах работы системы онлайн-голосования, а также ответили на вопросы кандидатов.

Как отметил руководитель штаба Алексей Венедиктов, жители Москвы будут голосовать посредством столичной системы, регистрация на электронное голосование открыта на сайте mos.ru.

«Уже несколько дней идет запись. Больше половины избирателей в Москве, я думаю, будут голосовать в сентябре онлайн. Среди тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, по опыту прошлых лет традиционно высокая явка, обычно 97 процентов, не меньше, а мы видим, что записываются москвичи активно», – рассказал Венедиктов.

В свою очередь кандидаты в депутаты задавали вопросы о сохранности данных, функции отложенного решения, надежности платформы, специфике наблюдения за электронным голосованием.

Как отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, отвечая на вопрос о надежности платформы, в столице сделано все необходимое для защиты голосов горожан от злоумышленников. В частности, на всех ключевых этапах — регистрации, входе в систему, получении бюллетеня — необходимо ввести код из СМС, а в личный кабинет на mos.ru и электронную почту будет доставлено соответствующее уведомление.

Кроме того, Костырко подчеркнул, что столичная платформа — одна из немногих в мире, которая обеспечивает безопасность на программном уровне и на уровне аппаратного обеспечения.

«Но конфиденциальность личного кабинета — вопрос культуры работы граждан со своими данными в сети. Цифровую гигиену важно соблюдать не только при голосовании, это касается всех операций от оплаты платежек ЖКХ до записи к врачу», – добавил эксперт.

Специалисты рассказали также о процедуре наблюдения за электронным голосованием, пояснив, что проконтролировать ее можно с помощью ноды наблюдателя. Также все желающие могут следить за ходом голосования с помощью специального сервиса observer.mos.ru.

Кроме того, несколько кандидатов в депутаты задали вопрос функции отложенного решения. По словам Костырко, этот сервис позволяет избирателю возвращаться к своему бюллетеню, однако засчитан будет только последний голос, и никакого задваивания не произойдет. Эксперт пояснил, что функция была создана для предупреждения технических сбоев, чтобы влюбом случае пользователь мог вернуться к своем бюллетеню.

«При этом вся тайна и анонимность сохраняется: никакой голос не достается из блокчейна и на другой не меняется. Все они находятся в блокчейне и за этим все могут наблюдать», — добавил Костырко.

Также в ходе встречи эксперты объяснили разницу между платформой mos.ru и порталом госуслуг, и рассказали, почему избирателю могут отказать в регистрации на электронное голосование.

