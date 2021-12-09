Общая сумма выплат московским предпринимателям на средства индивидуальной защиты превысит 330 млн рублей
Выплаты на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты на общую сумму более 332 млн рублей одобрили компаниям Москвы. Об этом сообщает портале мэра и правительства столицы.
«По этой программе одобрено 3,1 тыс. заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн руб. Большинство заявок - примерно 60% - поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Заявку на получение выплаты можно было подать с 1 сентября до 15 ноября. Мера поддержки доступна для предприятий сферы услуг, подавших сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа через портал mos.ru. Размер выплат — 15 тысяч рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тысячи на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели без персонала могут получить 21,5 тысячи рублей.
Так, одному из московских фитнес-клубов выделили 229,5 тысячи рублей. Кроме того, владеющая сетью кофеен компания, большинство сотрудников которой вакцинировались до 15 августа, приняла участие сразу в двух программах поддержки, подав заявку на компенсацию коммунальных затрат за III квартал года для ресторанов и кафе. Предприятие уже получило 275 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты в июле 2021 года. На поддержку бизнеса дополнительно было выделено 5 млрд рублей, они были направлены в том числе на обеспечение таких выплат.
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